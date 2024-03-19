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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor! 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor! 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacak

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattında ulaşımın 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

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Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı katılımla düzenlendi.

1 Mart Pazar gününe kadar ulaşımın ücretsiz olacak

Uraloğlu, hattın yarın sabah sefere başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 31 Mart Pazar gününe kadar ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelemelerde bulunurken açılışın ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi.

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