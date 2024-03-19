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Fatih Erbakan çok iddialı: 6 ayda yüzde 85 büyüme, seçimlere...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih Erbakan çok iddialı: 6 ayda yüzde 85 büyüme, seçimlere...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti üye sayısının hızla arttığını söyledi ve "6 ayda yüzde 85 büyüme başka hiçbir siyasi partiye nasip olmaz." dedi. Erbakan, seçimlere kadar bu rakamın artacağını söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Erbakan, Türkiye'nin her yerinde Yeniden Refah Partisinin konuşulduğunu söyledi.

Partinin üye sayısının arttığını belirten Erbakan, "Partimizin resmi üye sayısı 480 bin oldu. 260 binden 480 bine 6 ayın içerisinde fırladı. Böyle bir büyüme, 6 ayda yüzde 85 büyüme başka hiçbir siyasi partiye nasip olmaz. Cenabıallah'a şükürler olsun. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz." dedi.

Fatih Erbakan, vatandaşlardan, Yeniden Refah Partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç için destek istedi.

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