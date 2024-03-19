Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye kapısını kimseye kapatmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışı için bir aradayız. Mamak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Mamak şahsıma yüzde 49 oranında oy verdi. Tüm Mamaklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha yüksek oy bekliyorduk demek ki mesajlarımızı iletmede eksikliklerimiz oldu. Her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır.

Ne oldu altılı masa, nerede liderler?

Biz eksik varsa kendimizde arar, hata varsa kendimize bakarız. Muhalefet ise bırakın kazandıklarını yenildiklerinde bile kendilerini sorgulayıp hesaba çekmezler. Bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler. Mayıs seçimlerinde de aynısını yaptılar. Suçu vatandaşa ve adaylarına atıp kendilerini temize çektiler. Ne oldu altılı masa, hani liderler; Meclis'e girebildiler mi masada kim kaldı?

İnşallah Mamak 31 Mart'ta destan yazacak. Kazanmış olmamıza rağmen bu seçimde aldığımız oyu yeterli görmüyoruz. 31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimiz ile el ele verip eser siyasetini zirveye çıkaracağız.

Mamak bu yarışta giderek öne geçiyor

Mamak 40'tan fazla vilayetin Ankara'ya giriş kapısı olan Ankara'nın nüfus açısından 4. ilçesidir. Resmi rakamları aldım, 35 bin dediler. Şu an karşımda 35 bin Mamaklı var. Amasız şartsız dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima... Mamak'ın eski halini hepimiz hatırlıyoruz. Daha önceden akla gecekondular, yokluk yoksulluk gelirdi. Yatırımlarımızla bu tabloya son verdik. Mamak'ın eski görünümünden kurtulması için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Artık büyüyecek yeri kalmamış, kimi ilçelere göre Mamak hala potansiyelli yüksek yerlerin başında geliyor. Mamak bu yarışta giderek öne geçiyor.

Bugün bu eser ve hizmet zincirine yeni halkalar ekliyoruz. 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu projeler arasında havuzlar, millet kıraathaneleri, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri bulunuyor. Belediye ve bakanlıklarımızın yaptığı hizmetleri resmen hizmete alıyoruz.

Taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz yönetim var

Havalimanından ta buralara kadar yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik. Bol keseden vaat dağıttılar, sözlerini yerine getirmediler. Devasa bütçelere rağmen hiçbir eserleri yok. Proje diye bahsettiklerinin fazlasını bizim orta çaplı belediyelerimiz daha iyi yapıyor. Ankara'da yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz yönetim var.

Mamak belediyemizi gönülden tebrik ediyorum. İşçilerimizi kutluyorum. 31 Mart'tan sonra bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Mamak'ın tavrının gerçek belediyecilikten olacağına yürekten inanıyorum. Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızı başka alanlarda devam ettireceğiz.

Kapılarını kimseye kapatmadık

Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık.

14-28 Mayıs seçimlerindeki gibi bu seçimde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Bunlar lafa gelince sağda solda ahkam keserler ama insanları etnik kökenine bakarak ayrıştırmadan duramaz. Biz yakın geçmişte Çorum, Maraş olaylarını yaşamış milletiz. Sivas olaylarında provokasyonları yaşamış milletiz. Kim mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyordur. Siyasetçiler olarak elbette yarışacağız. Ülkemiz adına doğru bulmadığımız hususları ifade edeceğiz ama bunları yaparken aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız.

Şehrimizin sorunlarının kör düğüm haline gelmemesi için 31 Mart fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız.