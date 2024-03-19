Hazır olun bambaşka bir hava geliyor! Önce yoğun kar sonra bahar, Prof.Orhan Şen gün gün açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmin raporunda sağanak yağış ve kar yağışı dikkat çekiyor. Hava bir anda donduracak, sonra ise bahar kapıda... Prof.Dr. Orhan Şen de özellikle hafta sonu planı yapacakları şimdiden uyardı. İşte yurtta hava durumu...
Önce sağanak ardından kar ve sonra bahar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Günlük hava durumu değerlendirmesinde "Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. " denildi.
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. İstanbul'da bugün hava 15 derece. Ama yarın sıcaklıklar düşüyor. Perşembe günü İstanbul'da sıcaklık 9 dereceye düşecek.
Sıcaklık düşüyor
-Tüm yurtta 4 ila7 derece arasında sıcaklıklar düşecek. İç Anadolu'ya, Karadeniz'in iç kesimlerine kar yağışı geliyor. İç Ege'nin doğusuna Afyon, Denizli gibi bölgelere kar yağışı geliyor.
Hafta sonu yanacağız
-Hafta sonu hava toparlanmaya başlıyor. Pazar günü batı bölgelerimize bahar geliyor. Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere sıcaklık 20 dereceyi geçecek.