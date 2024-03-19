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Meteoroloji'den Osmaniye çevreleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Osmaniye çevreleri için sağanak uyarısı

Osmaniye çevrelerinde, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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