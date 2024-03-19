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A Milli Takım idmanına Merih Demiral damgası

A Milli Takım idmanına Merih Demiral damgası

Oynayacağı iki özel maçın hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez kadroya davet edilen futbolcuların gelişi kutlandı. Ayrıca kariyerini Al Ahli'de sürdüren savunma oyuncusu Merih Demiral'ın tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Montella ve futbolcular bir arada

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular saha ortasında toplanarak basın mensuplarına poz verdi.

Ardından, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu.

Dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.

Macaristan maçının taktiği çalışıldı

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Merih Demiral'ın yeni stili

Öte yandan sezon başında Atalanta'dan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan savunma oyuncusu Merih Demiral, imajıyla dikkatleri çekti.

26 yaşındaki stoper, uzattığı bıyıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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