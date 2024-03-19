Arda Turan'a 1 yıl hapis ve para cezası verildi

Arda Turan, İspanya'da futbol oynadığı dönemde 2015 ve 2016 yılları arasındaki gelirinden vergi kaçırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Suçunu kabul eden Arda Turan, 2 yılın altında hapis cezası aldığı için para cezası ödeyecek.

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İspanya'da Barcelona forması giydiği dönemde Arda Turan'ın 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırdığına dair davası görülüyordu. Söz konusu davada suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezası açıklandı.

Kişisel gelir vergisi ödemediğini itiraf eden Arda Turan'a 1 yıl hapis ve 633 Bin Euro para cezası verildi. Arda Turan'ın cezasının 2 yıldan az olması nedeniyle hapis cezası çekmesi gerekmeyecek. Eyüpspor teknik direktörü sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyecek.

Ertelenen hapis cezasının geçerli olması için Arda Turan'ın başka bir suçtan daha hüküm giymesi gerekiyor.

Daha önce pek çok futbolcu ve teknik direktör İspanya'da vergi kaçırmadan suçlu bulundu. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Jose Mourinho gibi isimler suçlu bulunduktan sonra yüklü para cezaları karşılığında şartlı serbest bırakıldı.

KAYNAK: NTV SPOR