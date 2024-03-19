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Prens Harry sınır dışı edilecek mi? Trump'tan açıklama

Prens Harry sınır dışı edilecek mi? Trump'tan açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlığı kazanması halinde İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin uyuşturucu kullanımından sınır dışı edilebileceğini söyledi.

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Trump, İngiliz haber kanalı GB News'e verdiği röportajda, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'nin, "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak girmesine kesin gözüyle bakılan Trump, Harry'ye ayrıcalık gösterilip gösterilmeyeceği sorusunu, "Hayır. Uyuşturucu hakkında bir şeyler bilip bilmediğini görmemiz gerekecek ve eğer yalan söylüyorsa uygun önlemleri almaları gerekecek." diye cevapladı.

Trump, "uygun önlemin" sınır dışı etme anlamına gelip gelmediği sorusuna ise net bir cevap vermedi.

Prens Harry hakkında daha önce de konuşan Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.

Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine geçen yıl Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

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