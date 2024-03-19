Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 27 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.

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Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenledi. Harekatta 27 terör hedefi vurularak imha edildi.

"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef düzenlenen hava harekatları ile imha edildi" denildi.