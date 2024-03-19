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Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti

Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 30. haftasında konuk ettiği Olympiakos'u 85-72 yenerek play-in umutlarını korudu.

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EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 85-72'lik skorla kazanmayı başardı.

Play-in için önemli önemli adım

Rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdiren temsilcimiz play-in için önemli bir adım attı.

Bu sonuçla ligdeki 30. maçında 13. kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes, çift maç haftasının ikinci ayağında Alba Berlin'i ağırlayacak.

Ligdeki 30. maçında 12. mağlubiyetini alan Olympiakos ise Asvel'i konuk edecek.

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