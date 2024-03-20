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Murat Kurum'a canlı yayında Yeniden Refah Partisi seçmeninin seçime etkisi soruldu

Murat Kurum'a canlı yayında Yeniden Refah Partisi seçmeninin seçime etkisi soruldu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Çünkü sandığa gittiğinde bugüne kadar yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayaliydi İstanbul, bu hayali gerçekleştirmek ve yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek Yeniden Refah Partili seçmenimizin isteyeceği bir iştir." dedi.

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KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, anketlerde 1,5-2 puan önde olduklarını ve üstüne koya koya gittiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partili seçmenlerin seçime olan etkisinin sorulması üzerine Kurum, "Ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Çünkü sandığa gittiğinde bugüne kadar yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayaliydi İstanbul, bu hayali gerçekleştirmek ve yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek Yeniden Refah Partili seçmenimizin isteyeceği bir iştir. Dolayısıyla bugün anketler öyle söyler, böyle söyler ama sandığa gittiğimizde ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin bu iradeyi ortaya koyan taraftan yana tavır alacağını düşünüyorum, bunu böyle hissediyorum, sahada da aslında gördüğümüz bu. Yani orada bizim şahsımızla ilgili bir eleştiri yok, parti aday çıkarmış o adayla alakalı tabii ki onlar da kendi adayları noktasında düşüncelerini dile getiriyorlar ama işin sonunda, '31 Mart'ta verdiği oy nereye yarayacak?' bunu düşünecektir seçmenimiz çünkü bilinçlidir, bu dava uğruna mücadele etmiş insanların topluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

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