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Murat Kurum'dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı

Murat Kurum'dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı

Yeniden Refah Partisi'nin oylarını bölmeyeceğini söyleyen Murat Kurum, "Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, ibadete açılsın diyen bir anlayışa mı; diğer tarafta Ayasofya müze olsun, müze olmaya devam etsin diyen bir anlayışa mı oy vereceğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz takdir eder" dedi.

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Yerel seçimlere sadece 10 gün kaldı. 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek. Bu kapsamda adaylar çalışmalarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen KRT kanalına konuk oldu.

"Yeniden Refah Partisi'nin oyları böleceğini düşünmüyorum"

Yeniden Refah Partisi'nin oylarını bölmeyeceğini ifade eden Kurum, "Çünkü Erbakan hocamızın hayali İstanbul'du. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde vereceği oyun kime yarayacağını net bir şekilde düşünüp iradesini sandığa yansıtacaktır. Kendisine yapılan eziyetin sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Ayasofya mesajı

Kurum ayrıca, "Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, ibadete açılsın diyen bir anlayışa mı; diğer tarafta Ayasofya müze olsun, müze olmaya devam etsin diyen bir anlayışa mı oy vereceğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz takdir eder" şeklinde konuştu.

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