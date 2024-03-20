BIST 8.931
DOLAR 32,38
EURO 35,24
ALTIN 2.247,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi!

Aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi!

Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç yola devrildi.

Abone ol

Van’da 2 günden bu yana devam kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Aşırı yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp ipleri kesilerek yola düştü. Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum'a canlı yayında Yeniden Refah Partisi seçmeninin seçime etkisi soruldu
Murat Kurum'a canlı yayında Yeniden Refah Partisi seçmeninin seçime etkisi soruldu
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı
Hakan Fidan: Dünyada sağduyunun, adaletin ve vicdanın sesiyiz
Hakan Fidan: Dünyada sağduyunun, adaletin ve vicdanın sesiyiz
Murat Kurum'dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı
Murat Kurum'dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu
Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti
Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti
Ernest Muçi: Beşiktaş'tan teklif geldiğinde iki kez düşünmedim
Ernest Muçi: Beşiktaş'tan teklif geldiğinde iki kez düşünmedim
Meral Akşener'den çarpıcı itiraf! "Erdoğan 'ben tek onlar hepsi' dedi ve biz kazanamadık"
Meral Akşener'den çarpıcı itiraf! "Erdoğan 'ben tek onlar hepsi' dedi ve biz kazanamadık"