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Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı

Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı KRT canlı yayınında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

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İBB adayı Murat Kurum, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mal varlıklarını açıklayan adaylara Kurum da katıldı. Bilindiği üzere rakibi İmamoğlu da mal varlığını açıklamıştı. 

Kurum, mal varlığı hakkındaki soru üzerine, "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir." dedi.

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