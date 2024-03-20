Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu: Gözündeki ateşi farklı gördüm!

Seçime günler kala TİP, Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çekerken gözler bir yandan da CHP'ye çevrildi. Daha önce TİP'in Hatay'da CHP'ye kaybettirecek bir potansiyeli olduğunu söyleyen CHP lideri Özgür Özel, yaşanan pazarlık ve montaj iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. CHP lideri "Gökhan Zan'ın gözündeki ateşi farklı gördüm. Başka bir hırs vardı. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım." dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP),eski milli milli futbolcu Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak desteklemekten vazgeçti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

Yaşananlar, seçime kısa bir süre kala kentte tüm dengeleri değiştirdi. TİP'e yönelen muhalif seçmenin yeniden CHP'ye oy verebileceği konuşulurken, Lütfü Savaş'ın oy potansiyelinin arttığı iddia edildi. Öyle ki yaşananların ardında Savaş'ın parmağı olabileceği bile konuşulurken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Seçime günler kala gözlerin çevrildiği Hatay'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a önemli açıklamalarda bulundu.

Pazarlık ve montaj iddiaları sonrası ilk kez konuşan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ben olanlara şaşırmadım.

"Ben olanlara şaşırmadım. Çünkü 6 Şubat akşamı 100 protesto varsa 99’u hükümetteyken, tamamen Lütfü Savaş’ın protesto edildiği gibi bir görüntü yaymaya çalıştı.

Gözündeki ateşi farklı gördüm

O gün (6 Şubat’ın yıldönümünde Hatay’daki anmayı kastediyor) meydanda Gökhan Zan’ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş’a bir protesto olarak yansıtırken, gözündeki ateşi farklı gördüm.



Başka bir hırs vardı. CHP’ye geldi. İyi Parti’ye gitti. İyi Parti’den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi.



Bizden red yanıtı aldıktan sonra 6 Şubat süreci yaşandı. Sonrasında TİP, Zan’ı aday ilan etti. O süreçte TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim.



Hatay’da hep şöyle sözler duydum: “Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz onu bir tanısanız...” Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım yani.

“Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin"

Hatay Büyükşehir’i istedi. Ama dedi ki “Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.” Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi."