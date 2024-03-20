BIST 8.931
DOLAR 32,38
EURO 35,24
ALTIN 2.247,01
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Abone ol

EPDK "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Force-ultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave-yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.

Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

Tek ürün ve tek fiyat dönemi

EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek. Artık istasyonlarda bu tür ifadeler kullanılmayacak, sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak.

Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son İstanbul anketinde bomba sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aradaki fark...
Foto Galeri Son İstanbul anketinde bomba sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aradaki fark... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenomen çiftin şirketine kayyım olarak atanmıştı: Not bırakıp intihar etti!
Fenomen çiftin şirketine kayyım olarak atanmıştı: Not bırakıp intihar etti!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi!
Aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi!
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum'a canlı yayında Yeniden Refah Partisi seçmeninin seçime etkisi soruldu
Murat Kurum'a canlı yayında Yeniden Refah Partisi seçmeninin seçime etkisi soruldu
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı
Hakan Fidan: Dünyada sağduyunun, adaletin ve vicdanın sesiyiz
Hakan Fidan: Dünyada sağduyunun, adaletin ve vicdanın sesiyiz
Murat Kurum'dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı
Murat Kurum'dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu
Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti
Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti