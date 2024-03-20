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Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil

Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, eleştirilere neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili "Deprem riski bu kadar önemliyken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum; bizim gündemimizde değil." diye konuştu.

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında "Kanal İstanbul'un yapımına devam edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Kurum, "Deprem riski bu kadar önemliyken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum; bizim gündemimizde değil." dedi.

Kurum, İstanbul'un gündeminde deprem endişesi, ulaşım çilesi, sosyal adaletsizlik, huzursuzluk, güvensizlik ve sokak hayvanları problemi olduğunu vurgulayan Kurum'un açıklaması şu şekilde:

"Şimdi bu endişeleri ortadan kaldırmadan, deprem riski bu kadar önemliyken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum; bizim gündemimizde değil. Gündemimizde olmamasına rağmen maalesef bu kurgu üzerinden sürekli pişirip pişirip önümüze Kanal İstanbul'u getiriyorlar. Başka ne dememiz lazım?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, Kanal İstanbul projesinin planlandığı gibi ilerlediğini ve projenin büyüklüğüne dikkat çekerek, çalışmaların uzun vakitler alacağını belirtmişti.

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