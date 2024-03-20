Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?

TİP Hatay adayı Gökhan Zan, montaj ses kayıtlarıyla kumpas kurulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. TİP, Zan'a desteğini çekti. Son gelişmelerin CHP adayı Lütfü Savaş'a yaradığını belirten bölgedeki gazeteciler, TİP seçmeninin önemli bir bölümünün Savaş'a yöneleceğini düşünüyor.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çekti.

Kendisine şantaj yapılıp, montaj ses kayıtlarıyla kumpas kurulduğunu iddia eden Zan ise savcılığa suç duyurusunda bulundu ve “adaylığının kararlılıkla sürdüğünü” açıkladı.

Zan’ın, “montaj ve kumpas” iddialarına karşın, geçen yıl tanıştığı ve ifadesinde adı Turgay K. olarak geçen bir kişiyle yaptığı telefon görüşmelerinde “menfaat ilişkisine” girdiği kanısına varan TİP yönetimi, Zan için disiplin sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

BBC Türkçe, Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş'ın ve bölgedeki gazetecilerin son gelişmelere ilişkin görüşlerini aktardı.

Lütfü Savaş'ın Gökhan Zan olayıyla ilgisi var mı?

TİP’in Gökhan Zan kararıyla ilgili olarak Lütfü Savaş ve Mehmet Öntürk’ün görüşlerini almak istedik. Danışmanları aracılığıyla Savaş, “konuyla ilgisi olmadığını”, Öntürk ise “polemiklere dahil olmak istemediğini” belirterek yorum yapmadı.

19 Mart'ta Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Lütfü Savaş, iddialarla hiç ilgisi olmadığını belirterek "Sahadayız, çalışıyoruz, seçimi alıyoruz” dedi

"Gökhan Zan'ın çekilmesi, Lütfü Savaş'ın lehine"

Gökhan Zan ile bu süreçte hiçbir irtibatının olmadığını ısrarla vurgulayan Savaş, Zan'ın “köşeye sıkıştığını" savundu ve hakkındaki iddiaların bir süredir Hatay'da ağızdan ağıza dolaştığını söyledi.

Hatay'da yayımlanan Körfez gazetesinden Erdal Yılmaz ve serbest gazeteci Burcu Özkan Günaydın’a göre TİP'in Gökhan Zan'ı adaylıktan geri çekmesi, Lütfü Savaş’ın lehine bir gelişme.

Erdal Yılmaz da Zan’ın TİP tabanına uygun olmayan, yanlış bir aday olduğunu savunuyor:

''Can Atalay ve Barış Atay'dan sonra, sırıtıyordu, Zan aday gösterilince bir sürü istifa oldu. Şöyle veya böyle TİP siyasal bir tavır alacaktı."

Yılmaz’a göre TİP, kararı ile Gökhan Zan’ı siyaseten de mahkum etti:

"Bir tane aklı başında TİP üyesi gidip de bu saatten sonra ona oy vermez."

Burcu Günaydın da son gelişmelerin, kafaları karıştırsa da, CHP adayı Lütfü Savaş’a yaradığına inanıyor.

''Genç kesimden sandığa gitmek istemeyenler olacaktır mutlaka ama ben son gelişmeden önce AKP'nin daha önde olduğunu, kazanabileceğini düşünüyordum. Bu son gelişmeyle dengeler Lütfü Savaş’ın lehine gelişti, Savaş'ın eli çok kuvvetlendi. Genç kesimin sandığa gitmemesi de sonucu çok etkilemeyecek, Savaş’a bir yönelim olacak."

AK Parti, Hatay'da hala güçlü bir seçenek

"Şehrin dirilmesi için gereken para, kaynak ve ekonomi sandığa giden seçmen için hala büyük bir motivasyon kaynağı" diyen Günaydın'a göre AK Parti, Hatay'da hala güçlü bir seçenek:

''AK Parti Hatay’ı ayağa kaldırabilir diyen her kesimden insan var. Ama AK Parti almasın da, sırf belediyenin adı CHP olsun diye, boykot etmeyi düşünen seçmenin bir bölümü de son anda sandığa gidip CHP’ye oy verecek diye düşünüyorum.’’