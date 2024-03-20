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Turgut Altınok açıkladı: Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılacak

Turgut Altınok açıkladı: Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılacak

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, konuk olduğu TGRT Haber canlı yayınında "Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak." dedi.

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Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, TGRT Haber'e konuk oldu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Altınok, emeklileri umutlandıran açıklama yaptı.

TBMM'nin kapalı olması nedeniyle emeklilerle ilgili kararların Meclis'te alınması gerektiğini ifade eden Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını aktardı.

"Çözerse Erdoğan çözer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyetin farkında olduğunu belirten Altınok şunları söyledi: 

"Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Yine çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Durumu konuştuk, olayların farkında. Hiçbir emeklimizi Ankara'da mağdur etmeyeceğiz."

Emekliye 5 bin TL

Seçilmesi taktirinde Ankara'da emeklilere 5 bin TL vereceğini söyleyen Altınok, "Emekliye Mansur Yavaş bin TL veriyor. Biz 15 Nisan'da 5 bin TL'yi hesaplarına yatıracağız. Mansur Yavaş 500 TL doğalgaz desteği veriyor. Biz 4 aya çıkartıyoruz ve bin lira vereceğiz." dedi. 

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