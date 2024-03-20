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Özgür Özel ‘rüşvetçi’ demişti! AK Parti'den istifa eden isim Mansur Yavaş’ın kampanya otobüsünden çıktı

Özgür Özel ‘rüşvetçi’ demişti! AK Parti'den istifa eden isim Mansur Yavaş’ın kampanya otobüsünden çıktı

Özgür Özel’in 28 Temmuz 2022’de 100 bin dolar rüşvet aldığını açıkladığı eski AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Ercan Kınacı, Mansur Yavaş’la birlikte seçim otobüsünün üzerinde görüldü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel 28 Temmuz 2022’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi ve ABB Hukuk-Tarifeler Komisyon Başkanı Ercan Kınacı’nın 100 bin dolar rüşvet aldığını açıklamıştı. Özel basın toplantısında, bir işadamının benzinlik izni almak için Kınacı’ya 100 bin dolar verdiğini, daha sonra Kınacı’nın bu işadamından bir milyon dolar daha talep ettiğini söylemişti.

Şimdi Yavaş’ın yanında

Özgür Özel’in ‘rüşvetçi’ olduğunu söylediği Ercan Kınacı, 28 Şubat’ta sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşarak Mansur Yavaş’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Kınacı o günden itibaren Mansur Yavaş’ın seçim otobüsünde görülmeye başladı. Mamak Bayındır’da CHP seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşma yapan Kınacı, seçim otobüsünün üzerinde Yavaş’la birlikte poz verdi.

Yıldırım’dan Özgür Özel’e çağrı

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, X’ten yayınladığı mesajında Özgür Özel’e çağrıda bulunarak “rüşvetçi dediğiniz Ercan Kınacı’nın CHP seçim otobüsünün üzerinde ne işi var” diye sordu.

“Bu adam eğer iddia ettiğiniz gibi rüşvetçi ise Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasında ne aradığının hesabını sormanızı bekliyorum” diyen Yıldırım, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve samimi duygularla size güvenen muhalif seçmeni daha fazla istismar etmeyin ve insanları ileride utanç duyacakları kumpas ve yolsuzluk dosyalarını savunmaya itmeyin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Mamak'ın kurucu ilçe başkanı ve önceki AK Parti milletvekili adayı olan Avukat Ercan Kınacı, şubat ayında partisinden istifa etmişti. Kınacı'nın, yerel seçim sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'a destek vereceği ifade ediliyordu.

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