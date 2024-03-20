BIST 8.931
DOLAR 32,38
EURO 35,24
ALTIN 2.247,01
HABER /  EKONOMİ

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda artış gösterdi

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda artış gösterdi

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 iken martta yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine ve motorine çifte zam geliyor! Peki yeni fiyatlar ne olacak?
Benzine ve motorine çifte zam geliyor! Peki yeni fiyatlar ne olacak?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
Turgut Altınok açıkladı: Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılacak
Turgut Altınok açıkladı: Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılacak
Özgür Özel ‘rüşvetçi’ demişti! AK Parti'den istifa eden isim Mansur Yavaş’ın kampanya otobüsünden çıktı
Özgür Özel ‘rüşvetçi’ demişti! AK Parti'den istifa eden isim Mansur Yavaş’ın kampanya otobüsünden çıktı
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Bursa da hissetti
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Bursa da hissetti
Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil
Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil
Kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu!
Kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu!
Ameliyat oldu, 30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu
Ameliyat oldu, 30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu
Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!
Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?
Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?