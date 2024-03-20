Altın fiyatları! 20 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Bugün altının gramında sınırlı yükseliş var. Çeyrekte ise 3 bin 500 lira seviyesi geride kaldı. İşte altın piyasası...

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Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü 2 bin 244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 2 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam vereceği faiz kararı öncesinde 2 bin 156 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.