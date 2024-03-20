Selahattin Demirtaş devreye giriyor: İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle!

Özellikle İstanbul'da yerel seçimlerin kilit partilerinden olduğu değerlendirilen DEM Parti'yle ilgili çok konuşulacak kulis bilgisi canlı yayına damgasını vurdu. CHP ile 'kent uzlaşısı' kapsamında bazı ilçelerde aday çıkarmayan DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'na ise rakip olarak Meral Danış Beştaş'ı göstermişti. Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ın devreye gireceği konuşuluyor, hem de seçime tam 1 hafta kala.

Abone ol

DEM Parti'nin İBB başkan adayı çıkarıp çıkarmayacağının konuşulduğu dönemde Başak Demirtaş'ın adaylık sinyali vermesi sonrası parti Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi adaylaştırdı. DEM adayları sahada kendileri için oy istemeye devam ediyor ancak seçmeninin bir kısmının İmamoğlu'nu tercih edeceği de iddialar arasında. Tam bu noktada Selahattin Demirtaş'ın seçime 1 hafta kala İBB seçimine yönelik çarpıcı bir çağrıda bulunacağı öne sürüldü.

Demirtaş'ın açıklaması seyri değiştirebilir

Selahattin Demirtaş'ın çağrı yapacağı iddiasını Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV canlı yayınında gündeme getirdi. Kulis bilgisi paylaşan Çiçek, "Selahattin Demirtaş'ın seçime bir hafta kala Meral Danış Beştaş için bir çağrı yapacağı çok dillendiriliyor, Meral Danış Beştaş'a oy istemesiyle ilgili.



İki şekilde geliyor; birincisi, Meral Hanım kişisel olarak, aile olarak hem Başak hanıma hem sayın Demirtaş'a çok yakınlar. Yani dostlukları çok ileri boyutta.



Seçime bir hafta kala çok dillendiriliyor. Bana da çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor" diye konuştu.



Çiçek görüştüğü tüm kaynakların "Selahattin Demirtaş'ın tavrının çok belirleyici olacağını" söylediğini aktardı.



İstanbul'da düzenlenen Nevruz etkinliğindeki kalabalığı anımsatan Çiçek "Sayın İmamoğlu DEM seçmeninin şu an yüzde 30, 33'ünün oyunu alıyor. Bu her iki partinin de yaptığı çalışmalarda ortaya konan bir şey" diyerek anketlere değindi ve şunları söyledi:

"Seçimin kaderini DEM ile Yeniden Refah'ın tavrının belirleyeceğini hepimiz biliyoruz. İki adayın masalarındaki anketlerde 1.8 ile 2 arasında kendilerini önde gösteren anketleri olduğunu biliyorum. Ama iki anketin de hata payı yüzde 2."

Çiçek ayrıca gündemdeki siyasi analizlerle ilgili de "DEM'in yüzde 60, 65 oyu DEM'de kalır, yüzde 30, 35'lik kısmı İmamoğlu'na kayabilir diyorlar. Ama Selahattin Demirtaş'tan gelecek olan bir açıklama bunun yönünü çok farklı değiştirebilir" dedi.