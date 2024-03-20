Oyuncu Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi dövülerek öldürüldü

Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu (75), tek başına yaşadığı Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki evinde, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Aytaç Akar (36) tarafından darbedilerek öldürüldü.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan tanınmış iş insanı ve aynı zamanda sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu, yalnız yaşadığı evinde 4 gün önce evinde kan içerisinde ölü bulundu.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Aibidin Canbazoğlu'nun yapılan incelemeler sonucu, başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu öldüğü belirlendi.

Cinayeti işledikten sonra kaçan katil zanlısı Aytaç Akar (36) polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Aytaç Akar'ın uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.