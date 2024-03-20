BIST 8.942
DOLAR 32,39
EURO 35,16
ALTIN 2.243,74
HABER /  GÜNCEL

Oyuncu Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi dövülerek öldürüldü

Oyuncu Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi dövülerek öldürüldü

Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu (75), tek başına yaşadığı Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki evinde, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Aytaç Akar (36) tarafından darbedilerek öldürüldü.

Abone ol

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan tanınmış iş insanı ve aynı zamanda sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu, yalnız yaşadığı evinde 4 gün önce evinde kan içerisinde ölü bulundu.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Aibidin Canbazoğlu'nun yapılan incelemeler sonucu, başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu öldüğü belirlendi. 

Cinayeti işledikten sonra kaçan katil zanlısı Aytaç Akar (36) polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Katil zanlısı Aytaç Akar'ın uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’nin en büyük GES projesi elektrik üretmeye başladı
Türkiye’nin en büyük GES projesi elektrik üretmeye başladı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Adana karpuz üretiminde Türkiye’de birincisi oldu
Adana karpuz üretiminde Türkiye’de birincisi oldu
Burun estetiği öldürdü! Ameliyatı bakın kim yapmış!
Burun estetiği öldürdü! Ameliyatı bakın kim yapmış!
Selahattin Demirtaş devreye giriyor: İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle!
Selahattin Demirtaş devreye giriyor: İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle!
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Avrupa Elemeleri programı belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Avrupa Elemeleri programı belli oldu
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni yarın sefere başlayacak
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni yarın sefere başlayacak
Altın fiyatları! 20 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları! 20 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail'in oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu!
İsrail'in oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu!
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı