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Adıyaman'da kaybolan Dilek, 38 gün sonra Gaziantep'te bulundu

Adıyaman'da kaybolan Dilek, 38 gün sonra Gaziantep'te bulundu

Adıyaman’da, 38 gündür kayıp olarak her yerde aranan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmalarıyla Gaziantep’te bulundu.

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Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128. Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya 38 gün önce okula gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Dilek Çakılkaya için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Her yerde aranan Dilek Çakılkaya’nın Gaziantep’te olduğu bir kafede çalıştığı tespit edildi. Durum üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda Dilek Çakılkaya’yı buldu. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan Dilek Çakılkaya ailesine teslim edilmek üzere burada bulunan bir yurda yerleştirildi.

38 gündür kızını arayan anne Dilek Çakılkaya, Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Anne Dilek Çakılkaya’nın Gaziantep’e giderek kızı Dilek Çakılkaya’yı yurttan teslim alacağı öğrenildi.

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