BIST 8.942
DOLAR 32,39
EURO 35,16
ALTIN 2.243,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zincirleme trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı!

Zincirleme trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı!

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Y. idaresindeki pancar küspesi yüklü 05 LB 317 plakalı tır, önünde seyreden polis memuru Serdar Köktaş yönetimindeki 06 DLH 130 plakalı otomobile çarpıp sürükledi. Tırın sürüklediği otomobil önündeki Tuna Çevik'in kullandığı 38 FB 238 plakalı otomobile, 38 plakalı otomobil de önündeki Şerif Ölmez'ın kullandığı 55 JY 284 Mercedes Vito marka araca arkadan çarptı.

Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Serdar Köktaş, Tuna Çelik ve Meryem Uluca yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı açıkladı: 40 yeni noterlik kuruldu!
Adalet Bakanı açıkladı: 40 yeni noterlik kuruldu!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Fransa'dan, Google'a 250 milyon avro para cezası!
Fransa'dan, Google'a 250 milyon avro para cezası!
AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark
AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark
Hızlı trende seyahat süresi 35 dakika daha kısalıyor
Hızlı trende seyahat süresi 35 dakika daha kısalıyor
Otoparkta park edilmiş araç alev alev yandı!
Otoparkta park edilmiş araç alev alev yandı!
Otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru Poca oldu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru Poca oldu
Kızının sevgilisi ile kaçıp hamile kaldı! Böyle rezillik görülmedi, herkes bu olayı konuşuyor
Kızının sevgilisi ile kaçıp hamile kaldı! Böyle rezillik görülmedi, herkes bu olayı konuşuyor
Adıyaman'da kaybolan Dilek, 38 gün sonra Gaziantep'te bulundu
Adıyaman'da kaybolan Dilek, 38 gün sonra Gaziantep'te bulundu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Flaş gelişme
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Flaş gelişme
İki ülke arasında 130 metrelik gizli tünel bulundu!
İki ülke arasında 130 metrelik gizli tünel bulundu!