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Otoparkta park edilmiş araç alev alev yandı!

Otoparkta park edilmiş araç alev alev yandı!

Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

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Yangın, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi'nde gece 02.30 sularında meydana geldi. Bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan F.S.'ye ait 55 AAS 638 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçtan henüz belirlenemeyen nedenden ötürü alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın yanında bulunan 1 otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

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