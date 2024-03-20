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Fransa'dan, Google'a 250 milyon avro para cezası!

Fransa'dan, Google'a 250 milyon avro para cezası!

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ı platformda kullanılan içeriklerin ücretlendirilmesine yönelik 2019 Avrupa Birliği (AB) yasası kapsamında para cezasına çarptırdı.

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Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar verdi.

Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon avro ceza kesti.

Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı.

AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan "komşu haklar" tanıyor.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

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