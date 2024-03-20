AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında İstanbul anket sonuçlarını açıkladı. Gül, "Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz" dedi.Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.
31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul'daki son durumu değerlendiren Gül, Murat Kurum'un önde olduğunu söyledi.
Gül "Murat Kurum'un Türkiye'nin her yerinde izin var. Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz. Murat Bey'in sahadaki temasları önemli... Vatandaşa verdiği sözü hatırlamayanı vatandaş da sandıkta hatırlamaz." dedi.
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