MAK Araştırma açıkladı! Ankara, İzmir ve Hatay’daki anketlerdeki çarpıcı sonuçlar "O isim için seçim şimdiden bitti"
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala siyasi partiler ve araştırma şirketleri saha çalışmalarını hızlandırdı. MAK Araştırma Başkanı Kulat, Ankara, İzmir ve Hatay’daki son durumu anlattı ve bu seçimin Mansur Yavaş için şimdiden bittiğini dile getirdi.
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e Ankara, İzmir ve Hatay’daki son durumu anlattı.
Kulat, ellerindeki verilerden yola çıkarak Yavaş'ın bu seçimi rahat alacağı görüşünü dile getirdi. Son yayınladıkları ankette AK Partili rakibi Turgut Altınok ile arasında yaklaşık 6 puan fark olduğunu hatırlatan Kulat, şöyle devam etti:
"Hatta kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında fark 8'lere çıkıyor. Bu fark artabilir, azalmasını gerektiren bir şey görünmüyor. Bu seçim Mansur Yavaş tarafından, -en azından yılların deneyimi üzerinden söylüyorum- şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir. Ama fark biraz daha mı açılır, böyle mi kalır, yoksa çok küçük bir daralma mı olur, onu göreceğiz ama çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu seçim kazanılır."
Hatay'da ise durum, deprem felaketi sonrası tartışmalı bir hale geldi. Ortaya çıkan tablonun sorumlularından biri olarak görülen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, git-gelli bir sürecin ardından tepkilere rağmen ana muhalefet tarafından yeniden aday gösterildi. Kulat, Hatay için şu yorumda bulundu: