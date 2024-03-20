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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

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Teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda, milli futbolcu Ozan Tufan da yer aldı.

İngiliz ekibi, "Tigers on Tour" kapsamında Curaçao Milli Futbol Takımı ile yarın yapacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kısa pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik organizasyonlarla sona erdi.

Baklava sürprizi

Hull City'nin forma sponsoru olan bisküvi markası McVitie's, İngiliz ekibine özel bir sürpriz hazırladı. Antrenman sonrasında McVitie's ürünleriyle özel olarak hazırlanan baklavalar, oyunculara ikram edildi. Çalışmayı takip eden 100 taraftar da hem takımı izledi hem de baklava sürprizini mutlulukla karşıladı.

Hull City, yarın saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Curaçao Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Antalya kampı, 23 Mart'ta sona erecek.

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