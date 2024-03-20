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Evde çıkan yangında 2 aylık bebek yaşamını yitirdi!

Evde çıkan yangında 2 aylık bebek yaşamını yitirdi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

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Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki bir apartman dairesinde ailesiyle ikamet eden üniversite öğrencisi anne Ş.Ç, 2 aylık bebeğini uyuttuktan sonra sınava girmek için babasıyla dışarı çıktı.

Bu sırada evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremedi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve dönen anne, bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yakınları ve komşularının sakinleştirmeye çalıştığı anneye, sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Bebeğin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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