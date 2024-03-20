Yüksek yargı seçime gidiyor: Süreç yarın başlayacak

Yüksek yargıda seçim maratonu yarın başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimleri için süreç yarın başlarken, Yargıtay'da ise 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Danıştay Başkanlığı ise seçimi için 23 Nisan'ı bekliyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay ve Danıştay'da görev süreleri dolan başkanların yerine yeni başkanların seçilmesi için süreç başlıyor. Bu üç yüksek mahkemede gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri, Türk yargı sisteminin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in ise 7 Mayıs'ta görev süreleri dolacak. Bu nedenle, üç yüksek mahkemede de yeni başkanların seçilmesi için süreç başlamış durumda.

Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi süreci, Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacağı 20 Nisan'dan 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başladı ve seçimin tarihi 21 Mart olarak belirlendi. Arslan, görev süresinin dolması nedeniyle aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Seçimde, 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yapacak.

Yargıtay'daki başkanlık seçimi ise 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Yargıtay'da 348 üyenin katılımıyla yapılacak seçimde, her bir üye başkan adayı olabilecek ve seçilmek için salt çoğunluğun oyunu almak gerekecek. Başkanlık için adaylar arasında Mehmet Akarca ve Muhsin Şentürk gibi isimler öne çıkıyor.

Danıştay'da ise seçim süreci, Zeki Yiğit'in görev süresinin dolacağı 7 Mayıs 2024'ten 15 gün öncesi olan 23 Nisan'da başlayacak. Danıştay'da da 113 üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek seçimde, başkan adayı olabilmek için salt çoğunluğun oyunu almak gerekecek.

Üç yüksek mahkemede yapılacak başkanlık seçimleri, Türk yargı sisteminin geleceği açısından büyük önem taşıyor.