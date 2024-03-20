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Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı

Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından 17 yaşındaki fail oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok’un New York’ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralamaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığı yazışmalar ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın sosyal medya görselini paylaştığı yazışmaya göre, Eylem Tok adına yazışmayı yapan kişi ev sahibine "yıllık ödemeye ve hemen anlaşmaya hazır bir Türk ailenin kendisinin konutuyla ilgilendiğini" söylüyor.

Aracı kişi, "durumları biraz farklı" diye anlattığı ailenin "ABD’de bir kayıtları olmadığını ancak parasal sıkıntıları da olmadığını, yıllık ödemeye hazır olduklarını" belirtiyor.

Aracı ayrıca bir kişinin hayatını kaybettiği kazayı da “Türkiye’de bir talihsizlik yaşamışlar, bir trafik kazası. Anne ve oğlu New York’a gelmek zorunda kalmış. Yani paper (kağıt) işleri gerekmeden kiralama yapılması gerekiyor" diyerek anlatıyor.

Bu mesaj üzerine, olaydan haberdar olan ev sahibi küfür ederek teklifi reddediyor. 

İşte Pehlivan'ın "New York’ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası ve sonucu…" diyerek yaptığı o paylaşım: 

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