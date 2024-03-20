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Kate Middleton bilmecesi! Hastane kayıtlarını çalma girişimi engellendi

Kate Middleton bilmecesi! Hastane kayıtlarını çalma girişimi engellendi

Kraliyet ailesi İngiltere'nin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan ve hakkında komplo teorileri üretilen Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat olduğu hastanede, sağlık personelinin Prenses'in özel tıbbi kayıtlarına erişmeye çalıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

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The Mirror'ın haberine göre, bir hastane personeli özel Londra Kliniği'nde karın ameliyatı olan Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili belgelerin yer aldığı hastane kayıtlarına erişmeye çalıştı.

Londra Kliniği, personelin Galler Prensesi'nin özel tıbbi kayıtlarına erişmeye çalıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hastane yetkilileri, "bir ihlal raporu aldıklarını" ve "sağlanan bilgileri değerlendirme" sürecinde olduklarını doğruladı.

Prenses'in iddialardan haberdar olduğu söylenirken, Kensington Sarayı'nın bir sözcüsü şunları söyledi: "Bu, Londra Kliniği'nin meselesidir"

Kate'in durumunun ayrıntıları kamuya açıklanmadı ancak Kensington Sarayı daha önce durumun kanserle ilgili olmadığını ve sağlık bilgilerinin gizli tutulacağını belirtmişti.

Kate, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından iki ay boyunca ortadan kayboldu. O zamandan beri herhangi bir resmi görevde bulunmadı ve tamamen iyileşene kadar geri dönmeyecek.

Bu durum Prenses'in sağlık durumu hakkında çok fazla teorinin ortaya atılmasına neden oldu.

Özellikle son haftalarda Kate'in öldüğünü, insan içine çıkamayacak kadar hasta olduğunu veya aldatıldığını öne süren komplo teorileri yayılmaya devam etti.

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