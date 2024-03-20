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Çaykur Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek

Çaykur Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek.

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Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte yeşil-mavililer, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayacak. Rizespor, milli arada farklı bir şehirde kampa girmeyecek.

Yeşil-mavililer oynadıkları 30 maçın 12’sinde galibiyet alırken 12 mağlubiyet yaşadı. Geri kalan 6 maçta ise berabere kalarak 42 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.

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