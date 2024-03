Sakin kalın! Stres cildinizi yaşlandırmasın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, stresin hem beden hem de cilt için olumsuz bir dış etken olduğunu söyledi.

Cildin, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyer olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Cilt aynı zamanda vücudun da aynasıdır. İç organlarımızın sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verir. Bu sebeple cildimizi iyi tanımak, takip etmek vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek, ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat etmek gerekir. Su, vücudumuzun en temel ihtiyaçlarından biridir. Su sayesinde hücrelerimiz yenilenir ve onarılır. Cilt kuruluğunu engellemek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bol su tüketmek olmalı. Ek olarak su cildin esnekliğini arttırır ve ince kırışıklıklarla mücadele etmenize yardımcı olur. Işıl ışıl bir cilt için gün içinde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Günümüzün hayat standartları sonucu ne yazık ki D vitaminini yeterince depolayamıyoruz. Klasik D veya D2 vitamininin yanında özellikle D3 vitamini cilt dengesini ve sağlığını korumak için en önemli desteklerden. Yaş aldıkça üretimi azalan bu cilt dostu vitamin için bakım ve beslenme rutininizi revize edin. Güneş koruyucuyu artık sadece yaz ve plajla özdeşleştiren kaldı mı bilmiyoruz. Ama cildi genç tutmak ve elbette cilt kanserinden korunmak isteyenlerin yapması gereken tek şey yaz-kış demeden en az 30 koruma faktörlü bir koruyucu kullanmak" dedi.

Cilt sağlığı için temizleme rutininin, en önemli adım olduğunu ifade eden Küçükçakır, "Düzenli olarak, her günün sonunda mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Makyaj yapıyorsanız, önce makyaj temizleyici bir ürünle başlamalı ve sonra rutin kullandığınız cilt temizleme ürünüyle cildinizi arındırmalısınız. Cildiniz yağlıysa, salisilik içeren jel temizleyicileri, cildiniz kuruysa, nemlendirici etkili temizleme sütlerini, cildiniz lekeliyse, meyve asitleri içeren aydınlatma etkili temizleyicileri tercih etmelisiniz. Yastığınızın kılıfını da sık sık değiştirerek, hijyen konusunda büyük bir sıçrayış gerçekleştirebilirsiniz. Cilt sağlığımız için cildimize ne sürdüğümüzün yanı sıra ne giydiğimiz de önemli. Cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açan naylon, sentetik ile yünlü kıyafetler yerine, cildin nemini tutmasına yardımcı olan yumuşak pamuklu kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Ayrıca kalın dokumalı tek kat kıyafetler terlemenize yol açabileceği için birkaç kat ince kıyafet giymeye ve ortamın ısısına göre kıyafet sayısını azaltıp arttırmaya özen gösterin. Ayda bir kez boy aynası yardımı ile vücuttaki benlerin boyutunda ani bir artış, asimetrik düzensiz bir şekil alması, renk düzensizlikleri ve farklılıkları gibi durumları kontrol edin. Cilt sağlığınızı korumak, cilt hastalıklarının önlenmesi ve erken teşhisi için yılda 1 kez düzenli olarak dermatoloğunuzu ziyaret etmeyi unutmayın. Sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun. Hayvansal proteinler vücutta daha çok inflamasyona ve dolayısıyla erken yaşlanmaya sebep olur. Hayvansal proteinler yerine diyetinize sebze ve meyve ekleyerek daha alkali bir beslenme modeli deneyin. Bu diyet şekli vücudun toksinlerden daha kolay temizlenerek daha dengeli çalışmasını ve daha parlak, sağlıklı bir cilt görünümünü destekler" diye konuştu.

Stresin hem beden hem de cilt için olumsuz bir dış etken olduğuna dikkat çeken Küçükçakır, "Stres ve anksiyete vücutta kortizol hormonunun salgılanmasına sebep olarak, kolajen dokunun hızla azalmasına ve bu nedenle cildin esnekliğini yitirmesine sebep olur. Hormon yapısının bozulması, aknelenmeye de yol açar. Bu nedenle stressiz bir hayat sürmek cilt güzelliği açısından da oldukça önemlidir. Cildinizi besleyin ve nemlendirin. Vücudunuzu beslerken, cildinizi de beslemelisiniz. Mutlaka kendi cildinize uygun bakım ürünleri kullanmalısınız. Cilt bakım ürünü alırken, nemlendirici krem içeriğini mutlaka okumalı ve doğal ürünler seçmelisiniz. Cilt tipinize göre su bazlı ya da yağ bazlı bakım kremi kullanabilir ve daima nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Cilt kuruluğu daha yaşlı görünmenin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle kurumasına izin vermemelisiniz. Ayrıca her gün yüz nemlendirici kullanırken, haftada bir kere cilt bakım maskesi de uygulayabilirsiniz. Çok kuru ciltler için nemlendirici yağ bazlı olabilir. Cildiniz beslendikçe, yaşlanmayacaktır. İyi uyuyun. Uyku, cildinizin yenilenmesi için oldukça önemli bir aşama ve aslında yaşlanmanın ana etkenlerinden biri sayılır. Her gün en az 7-8 saat uyumalısınız. Uyku süresi arttıkça, onarım süresi de artar. Cildimiz en büyük organımızdır ve diğerleri gibi aksaklıklar yaşatabilir. İç organlarımız gibi, cildimizin de yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. İyi uyuyun ki, cildiniz yenilenebilecek fırsatı bulsun" diye uyarılarda bulundu.