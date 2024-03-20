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Murat Kurum kendisine ve ailesine ait mal varlığını ayrıntılı açıkladı araba, daire, nakit, altın ve borç

Murat Kurum kendisine ve ailesine ait mal varlığını ayrıntılı açıkladı araba, daire, nakit, altın ve borç

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

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İBB adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Kurum'un açıkladığı mal beyanında 1 araç, Ankara'da iki konut, İstanbul'da bir konut, bir miktar altın ve takı ile 3 silah yer aldı.

Murat Kurum ayrıca, 200 bin Türk Lirası, 55 bin ABD Doları ve 40 bin Euro beyan etti. Beyana göre, Kurum ve ailesinin 14 milyon lira da borcu var.

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