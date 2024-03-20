BIST 9.012
DOLAR 32,39
EURO 35,18
ALTIN 2.253,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayıp işçinin arandığı bölgede insan kemikleri bulundu!

Kayıp işçinin arandığı bölgede insan kemikleri bulundu!

Denizli’nin Buldan ilçesinden yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisini arama çalışmalarında, kazalı motosikletinin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu.

Abone ol

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ndeki evinden 15 Kasım 2023 tarihinde ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Ziya Bozkurt’un (47) eşi, kayıp başvurunda bulundu. Buldan’da Ziya Bozkurt ile ilgili bir ize rastlayamayan ekipler, çalışmalarını inşaat işçisinin motosikletiyle sık sık gelip gittiği belirlenen Çal ilçesi bölgesine kaydırdı.

Yapılan detaylı araştırmada Ziya Bozkurt’a ait motosikletin Çal ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığını ve olay yeri incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildiği belirlendi.

Kazanın gerçekleştiği dağlık ve makilik arazide çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ile bazı kemik parçaları buldu. Vücudun üst kısmına ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aracının içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu!
Aracının içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı
Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı
Deniz marulu proteinli alternatif gıda olarak kullanılabilecek
Deniz marulu proteinli alternatif gıda olarak kullanılabilecek
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi
Mutlu olan insanlar, hastalıklarını daha çabuk atlatıyorlar
Mutlu olan insanlar, hastalıklarını daha çabuk atlatıyorlar
Sakin kalın! Stres cildinizi yaşlandırmasın
Sakin kalın! Stres cildinizi yaşlandırmasın
Yüksek yargı seçime gidiyor: Süreç yarın başlayacak
Yüksek yargı seçime gidiyor: Süreç yarın başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Fiziki altyapıda dünya ortalamalarını yakaladık
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Fiziki altyapıda dünya ortalamalarını yakaladık
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı
Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı
Meteorolojiden yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı!
Meteorolojiden yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı!