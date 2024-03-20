MHP Genel Başakanı Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir“ dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 21 Mart Nevruz Bahar Bayramı’yla ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, Nevruz’un Nizamü’l Mülk’ün hazırlattığı Celali takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen gün olduğunu belirterek, “Nevruz aynı zamanda güneşin Koç burcuna girmesini, gece ile gündüzün eşit olmasını simgeler. Eski Oniki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır ve baharın gelişini müjdeler. Nevruz günü Hz. Nuh’un gemisi Cudi Dağı’na oturmuş, Hz. Yusuf kuyudan, Hz. Yunus balığın karnından çıkarılmıştır. Hz. Musa’nın Kızıl Deniz'i asasıyla yarması Nevruz gününe denk gelmiştir. Türklerin Ergenekon’dan çıkışı da Nevruz günü gerçekleşmiştir” dedi.

“Nevruz bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönemdir”

Nevruz’un baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gün olduğunu ifade eden Bahçeli, “Nevruz, bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönemdir. Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve özgüvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz; yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir” ifadelerine yer verdi.

“Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir”

Bahçeli, binlerce yıldan bu yana Orta Asya’dan Balkanlar'a kadar Nevruz ateşinin Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olduğunu sözlerine ekleyerek şunları kaydetti:

“Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir. Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı’nı kutluyor, Yenigün’ün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor; tüm vatandaşlarımızla, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimizle sağlık, sıhhat, refah, mutluluk ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.”