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Murat Kurum'un intikamı acı oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Cüneyt Özdemir'e sosyal medya üzerinden mesaj attı... Murat Kurum'un neden malvarlığını açıklamadığını sordu Murat Ongun. Cüneyt Özdemir soruyu doğrudan Murat Kurum'a sorunca gelen cevap bomba oldu.

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığı provokasyonu yürüten Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u tiye aldı. Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Murat Kurum, "Onun vasfı nedir? Bizim muhatabımız değil, işine baksın" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl TOKİ Başkanı Ömer Bulut da İmamoğlu'na cevap vermek için canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu, 'Yanlış bir anons yaptınız. TOKİ Başkanı işine baksın.' demişti. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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