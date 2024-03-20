"Atatürk II" filmi tekrar seyirciyle buluşacak

Milli mücadele sürecinde 1915-1919 arasında yaşananları konu alan, "Atatürk" serisinin ikinci filmi Lanistar Media ve Türkiye Özel Okullar Derneğinin (TÖZOK) başlattığı işbirliği ile 23 Nisan haftasında tekrar sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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Filmin tekrar vizyona girmesine ilişkin yapımcılar Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu ve TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk'ün katılımıyla Zorlu Center'de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Karamahmutoğlu, filmin 19 Nisan'da tekrar vizyona gireceğini belirterek, "Ata'mızın mirasını, böyle bir işle ortaya koymak bizlere gurur veriyor. Atatürk II, filmimizi TÖZOK'la yapmış olduğumuz proje neticesinde bütün gençlerimize fayda sağlayacak imkanlarla tekrar hayata geçiriyoruz." dedi.

"Filmin dünyada dağıtımı engellenmeye çalışılıyor"

Saner Ayar da filmin çekilmesi ve dağıtımında büyük engellerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Bu filmi bütün yapım, ekip ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdik. Fakat çok organize biçimde, bizlere kişisel suikast yapılmasına varacak şekilde bu filmin dünyada dağıtımı engellenmeye çalışılıyor. Neden engellenmeye çalışıldığına dair düşündük ve bir sonuca vardık. Dünya, Atatürk'ü tanırsa sevecek ve kurduğu bu çağdaş ülkenin başka toplumlara örnek olmasının önünü kesemeyecek. Bu nedenle her Türk çocuğunun bu filmleri izleyip, bütün dünyaya Atatürk'ü iyi anlatmalarını istiyoruz. TÖZOK bu noktada Atatürk'ü herkesin tanıyabileceği zemini yarattı. Biz yapımcılar olarak bu konudaki bütün karlarımızdan feragat ettik. Tavsiye edilen 60 lira civarında bir fiyata bütün Türkiye'deki öğrenciler, Atatürk'ü okulların organizasyonlarıyla seyredebilecek duruma geldiler."

Ayar, filmin vizyon süresine ilişkin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı arasındaki süreyi kapsayan bir takvim olduğunu ifade etti.

Filmin devamının gelmesine ilişkin ise Ayar, "Teknik olarak bütün veriler 'üçüncü filmi yapmayın' diyor. Çünkü dünyaya dağıtamıyorsunuz. Dünyadaki hiçbir platform bu işi yayınlamak istemiyor. Galalar yapmak istiyorsunuz, tehdit aldığı için salonlar iptal ediyor. Yabancı dağıtım şirketleri filmimizi baskı ve tehditler sebebiyle dağıtmıyor. Kağıt üzerinde bunları alt alta dizdiğiniz vakit bu filmi yapmamanız gerekiyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yola çıkarken herhalde kağıda dökselerdi 'neden bu mücadeleye başlamayalım' diye bizden çok çok daha fazla sebepleri olurdu. O nedenle biz bu filmi yapacağız." diye konuştu.

"Her Türk çocuğunun bu filmi mutlaka seyretmesini arzu ediyoruz"

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk ise filmi çocuklara ulaştırmayı milli bir vazife olarak gördüğünü söyledi. Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk çocuklarına Atatürk'ü layığıyla aktarabilmek için buradayız. Biz eğitimcilerin önemli kaygılarından biri de gelecek nesilleri yetiştirmektir. Türk milleti olarak geçmişi, kökeni olan ve böylesi büyük liderler çıkaran bir milletiz. TÖZOK olarak Türkiye'deki özel okulların büyük bir kısmını içinde barındıran bir çatı derneğiz ama bu bir başlangıç. Sadece özel okula giden çocuklar değil, Türkiye'deki her Türk çocuğunun eğitimin önemli bir parçası olmak üzere bu filmi mutlaka seyretmesini arzu ediyoruz."

"Atatürk II" filminde Aras Bulut İynemli Atatürk'ü, Zübeyde Hanım'ı Songül Öden, Enver Paşa'yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne'yi Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin tarih danışmanları arasında ise Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu, Tuncel Koç, Kadir Türker Geçer ve Üzeyir Karataş yer alıyor.