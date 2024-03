Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Taraftarımıza şerefsizce saldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçının ardından yaşanan olaylar hakkında konuştu. Doğan, "Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak delikanlılığa, adamlığa da sığmaz" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Yaşanan bu olaylar sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır"

Mahmut Ören, açıklamalarına şöyle başladı:

Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır.

"Taraftarın sahaya girmesini hoş görmemiz mümkün değildir"

Taraftarın sahaya girmesiyle ilgili konuşan Ören, şunları dedi:

Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur. Sahaya yabancı madde atılmasını, bazı taraftarların sahaya girmesini kabul etmemiz, onaylamamız, hoş görmemiz mümkün değildir.

"Tahrik ve provokasyonlarını objektif biçimde değerlendirmek gerekir"

Trabzon ve Trabzonspor'a düşmanlık yapıldığını ifade eden Ören, şu değerlendirmeyi yaptı:

Müsabaka boyunca rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarını objektif biçimde değerlendirmek gerekir. Sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri belirleyici olmuştur. Müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada gerek sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, iftira maiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını görev bilen bu kişilerin suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili hukuk birimimiz gerekli işlemleri yapmaktadır.

"Hesabı bize verilecek"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise açıklamalarına şöyle başladı:

Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak.

"İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun"

Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi... Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu!

"Kimsenin aklı çalışmıyor, anlamıyor mu!"

Ertuğrul Doğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bu kadar insan, iki takım dışındaki insanlar nedir? Kimsenin aklı çalışmıyor, anlamıyor mu! Anadolu'da niye tepki görüyorsunuz, Trabzon'da niye tepki görüyorsunuz! Varsa yoksa kendi haklarınız...

"Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur!"

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile aralarında sorun olmadığını söyledi.

Ali Koç Bey çok güzel açıklamalar yaptı. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. Ali Bey ile maçtan önce konuştuk. Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur! Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce beni aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk, yöneticilerle görüştük. Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi, Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey örnek verdi, 'oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi, doğru dedi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarımca ilgilenildi, gezdirildi. Gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunun böyle olması lazım. Üzerine basarak söylüyorum. Benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim. Bunlar futbolun güzelliği.

"Trabzon'da biz arkadaşlarımızı misafir ettik"

Trabzon'da rakiplerini misafir ettiklerini belirten Doğan, şu açıklamayı yaptı:

Trabzon'da biz arkadaşlarımızı misafir ettik. Arkadaşlarımızı ağırladık. Beraber iftar açıldı. Buraya kadar hiçbir problem yok.

Hakem kararlarına tepki gösterdi

Ertuğrul Doğan, hakem kararlarını eleştirdi.

İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor. Şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz, yıllardır adalet diyoruz. Kendi içimize de bakacağız. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu.

"Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir"

Doğan, Trabzonspor'un cezayı hak ettiğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü yönetimi, Trabzonspor'un hakkını savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda haksız oluyoruz. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey olacaksa kralını yaparız. İşler böyle yürümüyor. Yıllardır böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka getirisi yok. Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekir. Çok net söylüyorum.

"Taraftar şerefsizce bir saldırıya uğradı"

Jayden Oosterwolde ile bordo-mavili taraftar arasında yaşanan olaya değinen Ertuğrul Doğan, şunları dedi:

Adalet herkes için olacak. Sahaya giren, yanlıştır, Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, stadyumların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevirilip yakıldı, bunları unutmamak lazım. Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak delikanlılığa, adamlığa da sığmaz.

"Serdar Dursun sağ olsun uyarıyor arkadaşlarını"

Serdar Dursun hakkında konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Her şekilde doğrunun yanında olmamız lazım. Haklı olanın yanında olmamız lazım ki sesimiz gür çıksın. Benim sesim gür çıkıyor. Doğruyu yapıyor, doğruyu konuşuyoruz. Sahada bizim oyuncularımız da bunu yapsa konuşacak bir şeyimiz yoktu. Sahayı tahrik etmek, saatlerce tribünlerle göz göze gelmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından bakışların ne olduğunu Fenerbahçeliler de ne demek istediğimi anlıyor. Kim bunları yapıyorsa, yarın bir Trabzonspor oyuncusu da yaparsa aynı şeyleri söylerim, fark etmez. Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa, yok olta balık yapıyorsa, el kol hareketleri yapıyorsa, bu kadar gergin ortamda, maçın nasıl oynandığı belli, Trabzon şehrinin yapısı belli. Sevinmek hakkımız değil mi diyorlar, sevinmek herkesin hakkı. Bugüne kadar Trabzonspor evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı vardır. Bunu da belirtiyorum. Fenerbahçeli bazı oyuncular dikkatimi çekti. Kendi arkadaşlarını uyarıyor. Serdar Dursun sağ olsun uyarıyor arkadaşlarını. Adam çıktı, 4-5 defa, emniyet kayıtlarında da var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sahada tahrik edeni de söylemek lazım. Fenerbahçe Kulübü'nden de rica ediyoruz, bu işlerin nasıl olduğunu biliyorlar. Bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra, keşke olmasaydı, yanlıştı ama burada bu işin bu kadar üzerine gitmenin manası var mıydı? Sahanın ortasında kutlamaya hakları var ama durum ortada, herkes her şeyin farkında, soyunma odasında kutlasalar daha iyi olmaz mıydı? Bu sahada birinin başına bir şey gelse hesabını nasıl verecektik? Sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu. Başına bir şey gelse ailesine ne diyecektik? Yazık değil mi!

"Taraftarlarımızdan 2 kişinin tutuklandığını öğrendik"

2 taraftarın tutuklandığını belirten Doğan, şu sözleri sarf etti:

Taraftarlarımızdan 2 kişinin tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Adalet diyorsunuz, sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var! Trabzonspor camiası açık ve net söylüyorum, yapılan her şeyin farkında. Kendi hatalarımızın da farkındayız, başkan olarak bağıra bağıra söyledim. İçimizdeki hataların düzeltilmesi için gerekenleri yapacağız. Kendi aramızda konuşacağız. Çünkü, en fazla bana zarar. Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutulmayacak. TV'de şaklabanlık yapanları da, sosyal medyadaki klavye delikanlıları da unutmayacak. Tek tek hepsinin peşinden giderek hesabını soracak.