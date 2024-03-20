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Fatih Portakal'dan öz eleştiri! "Son 21 yıldır hep kaybedenler kulübündeyiz"

Fatih Portakal'dan öz eleştiri! "Son 21 yıldır hep kaybedenler kulübündeyiz"

Canlı yayında uzun yıllardır muhalefette olduğunu ancak mutlu olamadığını belirten Fatih Portakal, hep kaybeden tarafta olduklarını söyledi..

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Gazeteci Fatih Portakal, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefete eleştirilerini sürdürüyor.

Portakal, muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması halinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un kazanacağını belirterek "Matematik ortada" demişti.

CHP içinde yaşanan güç mücadelesine dikkat çeken Portakal, "Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor" demişti.

Sık sık muhalefetin yaptıklarına tepki gösteren Portakal'ın yerel seçimden de umutsuz olduğu gözüküyor.

"Muhalefette mutlu olamıyorum"

Sözcü TV Ana Haber'de yine çok konuşulacak ifadelere imza atan Portakal, öz eleştiride bulundu.

Portakal, uzun yıllardır muhalefette olduğunu ancak mutlu olmadığını söyledi.

"Hep kaybedenler kulübündeyiz"

Son 21 senedir hep kaybettiklerinin altını çizen Portakal, şunları söyledi:

Uzun yıllar ben de muhalefet tarafındayım. Ve maalesef mutlu olamıyorum.

Bu sorun kimden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, bizden kaynaklanmıyor. Bizler seçmeniz sizin de benim de bir tane oyum var. Gidiyorum bir oy kullanıyorum.

Ama uzun yıllardır aşağı yukarı 21 yıldır, 2019 yerel seçimleri çıkartacak olursak hep kaybedenler kulübündeyiz.

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