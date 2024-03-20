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40 Milyon euro ödemişlerdi! 3 ay sonra ManU'dan ayrılabilir

40 Milyon euro ödemişlerdi! 3 ay sonra ManU'dan ayrılabilir

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Fransız stoper Raphael Varane ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın tecrübeli stoper Raphael Varane ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz devi, Varane ile sözleşme yenilemek için bir görüşme yapmadı. 3 ay sonra kontratı bitecek futbolcunun serbest oyuncu konumuna düşeceği belirtilen haberde ManU'nun Fransız futbolcu ile henüz görüşmediği aktarıldı. 

Manchester devi ile Raphael Varane yeni bir kontrat üzerinde anlaşma sağlayamazsa, 30 yaşındaki isim, yaz transfer döneminde bonservisini eline almış olacak.

2021 yazında Real Madrid'den İngiliz ekibine 40 milyon Euro karşılığında katılan Varane, bu sezon 28 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

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