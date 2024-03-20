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Hakkari'de sağanak sebebiyle yol çöktü

Hakkari'de sağanak sebebiyle yol çöktü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yolu çöken köye ulaşım sağlanamıyor.

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İlçede iki gündür etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle bazı köy yollarında su birikintileri oluştu, dağdan taş parçaları düştü.

İlçeye bağlı Alan köyü yolunun bir kısmı da derenin taşması sonucu çöktü. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan yolda çalışma başlattı.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, çökmenin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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