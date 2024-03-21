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Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, milyonlarca emeklinin merak ettiği "Emekliye seyyanen zam gelecek mi?" sorusuna açıklık getirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şen, milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği sorular arasında yer alan "Emekliye seyyanen zam gelecek mi?" sorusunu da yanıtladı.

Kurban Bayramı öncesinde büyük bir ikramiye geleceğini söyleyen Şen şu ifadeleri kullandı:

'KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE DE BÜYÜK BİR İKRAMİYE GELECEK'

"Emekliler konusunda seçimden önce bayram ikramiyesi arttırılacak verilecek. Daha sonra Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir ikramiye gelecek.

Devletin elinde ne varsa hepsini vatandaşına verdiğini halkın bilmesini istiyorum. Çok büyük bir deprem geçirdik ve devletinde elinde olan parayı orayı gönderdiğini bilinmeli.

'TEMMUZ ÖNCESİNDE BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR'

AK Parti olarak ve liderimiz Başkan Erdoğan'ın vatandaşı enflasyona karşı asla ezdirmeyeceğini hatırlamalarını ve sabırlı olmalarını rica ediyorum.

Temmuz öncesinde bir çalışma yapılıyor, bu seçimle bağlantılı bir durum değil. Bu konuda gereği yapılacak.".

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