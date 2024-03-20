AK Parti son sonuçları açıkladı! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Hatay!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da 1 puan farkla Murat Kurum'un önde olduğu belirten Şen, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Trabzon ve Hatay sonuçlarını da paylaştı.

Abone ol

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine günler kala seçmen tarafından merakla beklenen anket sonuçları gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İstanbul ve diğer 6 ildeki sonuçları paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen'in açıklamaları şu şekilde:

'İstanbul'da Murat Kurum 1 puan önde'

"İstanbul'da son durum Murat Kurum. Bizim adayımız olan Sayın kurum 1 puan ile önde. Yarış devam ediyor ama bu iş bitti hadi dinlenelim anlamına gelmiyor.

Sıkı çalışmaya devam ediyoruz çünkü araştırmalar hata payı mekanizmasıyla çalışırlar. 1 oya güvenmemek lazım 2 seçmen son güne kadar karar değiştirebiliyor. Bunun örnekleri de var. İstanbul'da seçim yarışı AK Parti lehine tamam gibi."

'Bu seçimde yüzde 10 ile 15 arasına yerleşti'

Zaman zaman seçmen davranışı seçim çalışmaları öncesinde araştırılır. Hangi partiye oy verecekleri sorulur ve gelen cevap "adaya göre değişir" veya "adaya bakacağım" tarzında yani aday çevresinde dolaşan yüzde 2 veya 3'lük bir cevap gelirdi.

Bu seçimde net bir şekilde bu yüzde 10 ile 15 arasına yerleşti yer yer yüzde 25'lere de çıktı.

Bu çok büyük bir rakam. Bu demokrasiyi yaşatan bir cevaptır. Bu çok kötü diyenler var ama hayır öyle değil. Halkın seveceği beğeneceği ve gerçekten hizmet edecek gerçek belediyecilik yapacak olan algı belediyeciliği yapmayan, sosyal belediyecilik yapıp sosyal medya belediyeciliği yapmayan bir aday çıkarın oy versinler."

Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Trabzon...

"Ankara'da ortada bir yarış devam ediyor. İstanbul'da öndeyiz. Antalya'da başa baş bir mücadele var. İzmir'de Sayın Dağ süper bir performans sergiliyor birkaç puan kaldı. Trabzon'da Ahmet Metin Genç büyükşehirler arasında rekor kıracağız.

'Hatay'da açık ara öndeyiz'

Eskişehir'de de yarış halindeyiz. Hatay'da açık ara öndeyiz vatandaş çalışan başkan istiyor. Bu haritanın rengi 31 Mart seçiminden sonra değişecek. Büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı renginde olacak.