Burcu Köksal'ı hedef alan Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.
DEM PARTİ'YE KAPILARI KAPATAN BURCU KÖKSAL'I HEDEF ALMIŞTI
Abdullah Atik, geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı DEM Parti çıkışı nedeniyle ağır sözlerle hedef almıştı.
Atik, "O seviyesiz kadın bizden özür dilesin, halkın içine çıkamıyoruz" demişti.