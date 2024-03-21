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CHP'de seçime 10 gün kala sürpriz istifa! Yoruldum dedi duyurdu

CHP'de seçime 10 gün kala sürpriz istifa! Yoruldum dedi duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden "maddi ve manevi olarak yoruldum" diyerek istifa etti.

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Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP yönetimi, il başkanlığına Diyarbakır 5. Sıra milletvekili adayı olan iş insanı İsmail Akyıl’ı atadı. Atik, istifa gerekçesini "maddi ve manevi yorgunluktan" diyerek açıkladı.

"Milletvekilimiz Sn. Sezgin Tanrıkulu ve yönetim ile aldığımız ortak karar doğrultusunda böyle bir karar aldım” diyen Atik, partiye dışarıdan destek vereceğini söyledi.

Atik'in istifa açıklaması şöyle

“İnanın çok yoruldum. 2 yıla yakındır. Tek gerekçem yorgunluğumdur. Görevi yönetim Kurulu üyesi İsmail Akyıl’a devrettim. İstifamın ardından toplanan İl yönetim Kurulu, görevi İsmail Aykıl’a verdi. İsmail Aykıl, kongreye kadar il başkanı olarak görev yapacak. Ciddi anlamda yoruldum. İşimden ya da hastalık gibi bir bahanem de yok. Sadece yorgunluktan dolayı ayrılmaya karar verdim.”

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